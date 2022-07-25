Asya'nın ortak lezzeti: Samsa

Hindistan'dan Kazakistan'a, Özbekistan'dan Nepal'e kadar geniş bir coğrafyada yaygın olarak yapılan samsanın, küçük farklılıklarla Asya ülkelerinden Afrika ve güney Avrupa ülkelerine taşındığı biliniyor.

Börek, Özbekistan, Kazakistan gibi ülkelerde tandırlarda, Hindistan ve Pakistan gibi ülkelerde yağda kızartılarak hazırlanıyor.

Yol üstü atıştırmalık olarak insanların rağbet ettiği samsa, yol kenarlarındaki tezgahlarda satılmasından lüks restoranlarda müşterilerine sunulmasına kadar her kesime hitap ediyor. Hem lezzetli hem de uygun fiyatlı olması dolayısıyla tercih edilen böreğin, iç dolgusuna göre farklı çeşitleri bulunuyor.

Orta Asya ülkelerinde samsa, 1 gün bekletilen hamurun küçük bezeler halinde açılmasının ardından içerisinde dana ya da kuzu eti, soğan ve kuyruk yağından oluşan iç harç eklenerek yapılıyor. Hazırlanan et dolgulu hamurlar, pişirilmek üzere ustaların elleriyle özel hazırlanan tandırların iç duvarına yapıştırılıyor.

Yapılışı zahmetli olmasına karşın restoranlarda hızlı servis edilip tüketilen samsa, Orta Asya'nın "en eski fast food" yiyeceği olarak da anılıyor.

Kazakistanlı usta, mutfağını açtı

Kazakistan'ın Türkistan eyaletinin Sarıağaç kentinde, kara yolunda faaliyet gösteren bir restoranda günlük 6 ila 8 bin adet samsa üretiliyor.

Yol üzerinde olması dolayısıyla oldukça rağbet gören restoranda 24 saat üretim yapılıyor.

Restoranın mutfak bölümünü AA muhabirine açan işletme müdürü Gülziray Sıdıkova, gündüz 25 kişinin samsa üretiminde çalıştığını ifade etti.

Gece de 10 kişinin samsa ürettiğini belirten Sıdıkova, "Samsanın çıkış yeri Taşkent'tir. Taşkent de bize çok yakındır. Samsanın yapılışında kullanılan malzemeler doğaldır ve helaldir. Samsanın yapılışındaki en önemli olan şey tandırdır. Gazla değil odunla ısıtılıyor."

"Hoşgörümüzü katıyoruz"

Tandır başında 15 yıldır çalıştığını söyleyen samsa ustası Körkembek Ayazoğlu ise böreğin yapım aşamalarını anlattı.

Kendi çiftliklerinde besledikleri büyükbaş hayvanların etini, helal kesim yaparak kullandıklarını anlatan Ayazoğlu, restorana getirilen etlerin, mutfak bölümünde çalışan kasaplar tarafından iç harçta kullanılacak boyutlara getirildiğini söyledi.

Ayazoğlu, açılan ve dinlendirilen hamurun soğanla marine edilmiş et ile doldurulduğunu belirterek, "Hazırlanan çiğ samsa tandırlara getiriliyor. Biz samsaları tandırın içine yapıştırıyoruz. Piştikten sonra arkadaşlarımız samsaları tandırdan çıkartıyor ve müşterilerin beğenisine sunuyoruz." dedi.

Samsanın çok lezzetli olduğunu ifade eden Ayazoğlu, "Etlerini bol bol koyuyoruz. Kendi hoşgörümüzü de katıyoruz. Elimizden geldiği kadarıyla kaliteli yapmaya çalışıyoruz. Günde 6 bin ile 8 bin arasında samsa satılıyor." diye konuştu.

Samsa restoranı müdavimlerinden Alişir Madumarov ise samsanın Orta Asya'da her bölgede sevildiğini ifade etti.

Madumarov, samsanın tandırda odun ateşiyle hazırlanmasının tercih nedeni olduğunu söyledi.