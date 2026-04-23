Asya'da dikkat çeken birikim: Çin altın ve gümüşe yükleniyor
Asya’da dikkat çeken birikim: Çin altın ve gümüşe yükleniyor

Batı piyasaları İran gerilimine odaklanırken, Çin’in altın ve gümüş ithalatında rekor seviyelere ulaşan hızlı artış dikkatleri Asya’ya çevirdi.

Borsa ve emtialarla ilgili her hafta dikkat çekici teknik analizler yayımlayan ve küresel makro trendlere odaklanan Kobeissi Letter, verilerle Çin'in hem gümüş hem de altın için tarihi bir talep yaşadığını ortaya koydu.

GÜMÜŞ TALEBİ PATLADI 

Martta yüzde 78 artan Çin'in gümüş ithalatı 836 tonla rekor seviyeye ulaşırken,  Yıl başından bu yana gümüş ithalatı ise yaklaşık 1.626 tona ulaşarak tarihi zirveye çıktı.

Analistlere göre, bireysel yatırımcıların altına kıyasla daha ucuz olduğu için külçe gümüşe yönelmesi ve güneş enerjisi üretiminde ihracat vergisi indirimlerinin kaldırılması talebi ateşleyen iki güçlü neden oldu.

Küresel güneş enerjisi sektörü, yıllık toplam gümüş arzının yaklaşık yüzde 20'sini tüketiyor. Bu faaliyetin büyük çoğunluğu Çin'de yoğunlaşırken üreticiler vergi muafiyeti kaldırılmadan önce gümüş alımını artırdı.

Kobeissi Letter'ın Bloomberg verileri ve Çin Gümrük Genel İdaresi verilerine dayandırdığı analize göre, Mart 2026'da Çin'in gümüş ithalatı 10 yıllık mevsimsel ortalamanın yüzde 173 üzerinde kaydedildi. 

ALTINDA 17 AYDIR ARALIKSIZ ALIM

Gümüşteki rekor talep, altın ithalatında da kaydedilirken Çin'in altın ithalatı martta 162 tona yükselerek son 2 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Çin, yıl başından bu yana da yaklaşık 365 ton altın ithal etti.

Özel ithalatın yanı sıra, Çin Merkez Bankası da martta 5 ton altın alımı gerçekleştirdi. Bu miktar, Şubat 2025'ten bu yana görülen en yüksek aylık alım olarak kaydedilirken banka, üst üste 17. ayda da altın rezervlerini artırmış oldu. Toplam resmi rezervler ise 2.313 tonla rekor seviyeye ulaştı.

Çin altından uzaklaşmak yerine yatırımlarını hızlandırırken, merkez bankası alımları ile perakende ithalat talebinin birleşmesi, küresel altın piyasasında da güçlü ve kalıcı bir talep oluşturuyor. Ancak anaslitlere göre gümüş açığının 2026'da tekrar genişlemesi bekleniyor. 

Çin'in alımları yavaş yavaş gelişen bir yükselişe işaret etse de altın ve gümüş şimdilik dijital varlıkların gerisinde kalıyor. Altın ons başına 4 bin 750 dolar, gümüş ise yaklaşık 78 dolar seviyesindeyken Bitcoin yüzde 3, Ethereum yüzde 4 artarak toplam piyasa değerini 2,6 trilyon dolara taşıdı.

