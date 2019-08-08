Asya ülkesinde "zehirlenme" alarmı! Onlarca işçi hastaneye kaldırıldı
Çin'de 79 işçi, karbon monoksiz gazından zehirlendikleri şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.08 Ağustos 2019 Perşembe 08:58
Çin’in doğusunda karbon monoksit gazından zehirlendikleri şüphesiyle 79 kişi hastaneye kaldırıldı.
Şinhua ajansının haberine göre ülkenin Ciangşi eyaletine bağlı Guişi kentinde bulunan Ciangbey kasabasında bir gıda üretim şirketinde zehirlenme vakası meydana geldi.
Şirketin 79 çalışanı karbon monoksit gazından zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Hastaların 8’inde kusma ve baş dönmesi belirtileri görülürken, diğerlerinin müşahede altında tedavilerinin sürdüğü kaydedildi.
YORUM YAZ