Asya ülkesinde tren kazası: Ölüler var! Hindistan'da bir trenin raydan çıkması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı.

Hindistan'ın doğusundaki Bihar eyaletinde bir trenin raydan çıkması sonucu 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 29 kişinin yaralandığı bildirildi. 9 vagon raydan çıktı Demir yolu yetkilileri, Yeni Delhi istikametine giden yolcu treninin 9 vagonunun raydan çıktığını kaydetti. 7 ölü 29 yaralı Patna kentinin 30 kilometre kuzeyinde meydana gelen kazada trende bulunan 7 kişinin hayatını kaybettiğini belirten yetkililer, 29 kişinin yaralandığını dile getirdi. Soruşturma başlatıldı Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu ifade edilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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