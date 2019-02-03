Asya ülkesinde tren kazası: Ölüler var!
Hindistan'da bir trenin raydan çıkması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı.03 Şubat 2019 Pazar 10:46
Hindistan'ın doğusundaki Bihar eyaletinde bir trenin raydan çıkması sonucu 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 29 kişinin yaralandığı bildirildi.
9 vagon raydan çıktı
Demir yolu yetkilileri, Yeni Delhi istikametine giden yolcu treninin 9 vagonunun raydan çıktığını kaydetti.
7 ölü 29 yaralı
Patna kentinin 30 kilometre kuzeyinde meydana gelen kazada trende bulunan 7 kişinin hayatını kaybettiğini belirten yetkililer, 29 kişinin yaralandığını dile getirdi.
Soruşturma başlatıldı
Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu ifade edilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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