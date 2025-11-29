  • İSTANBUL
Asya ülkesinde felaket: Ölü sayısı 162'ye yükseldi!
Dünya

Asya ülkesinde felaket: Ölü sayısı 162'ye yükseldi!

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Asya ülkesinde felaket: Ölü sayısı 162'ye yükseldi!

Taylan'ın güney kesimlerinde şiddetli yağışların neden olduğu sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 162'ye çıktı.

Tayland'da sel felaketi...

Tayland Afetle Mücadele ve Yönetimi Dairesi (DDPM), 12 noktayı vuran sel felaketine ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 126'YA ÇIKTI

Sel felaketinde 1,4 milyondan fazla hanenin ve 3,8 milyonu aşkın kişinin olumsuz etkilendiğini açıklandı.

Hükümet sözcüsü, basın toplantısında, Songkhla eyaletindeki can kayıplarının 126'ya yükselmesiyle 8 eyalette yaşamını yitirenlerin sayısının 162'ye çıktığını duyurdu.

TÜM BÖLGELERDE SU SEVİYELERİ ALÇALMAYA BAŞLADI

Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul da hükümetin, sellerden etkilenenlere gelecek hafta tazminat ödemeye başlayacağını ve çeşitli yardım uygulamalarını yürürlüğe koyacağını açıkladı.

DDPM'nin açıklamasında, bu sabah itibarıyla sellerden etkilenen tüm bölgelerde su seviyelerinin alçalmaya başladığı belirtildi.

MUSON YAĞMURLARI, HER YIL BÜYÜK ÇAPLI DOĞAL AFETLERE NEDEN OLUYOR

Tayland Başbakanı Charnvirakul, sel felaketinin ardından 26 Kasım'da Songkhla eyaletinde olağanüstü hal ilan etmişti.

Güney ve Güneydoğu Asya'da haziran-eylül aylarında etkili muson yağmurları, her yıl büyük çaplı doğal afetlere ve kazalara neden oluyor.

