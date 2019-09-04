Asya ülkesinde felaket! Havai fişek fabrikasındaki patlamada çok sayıda ölü var
Asya ülkesi Hindistan'da bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 17 kişi hayatını kaybetti.04 Eylül 2019 Çarşamba 16:20
Hindistan’da havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama sonucunda 17 kişi hayatını kaybederken 30’dan fazla kişi yaralandı. Olay yerine Ulusal Afet Müdahale Gücü ekipleri sevk edildi.
Patlama, Hindistan'ın Pencap eyaletine bağlı Gurdaspur şehrinde bir havai fişek fabrikasında meydana geldi. Patlamanın sebebi henüz belirlenemezken, olay yerine Ulusal Afet Müdahale Gücü ekipleri sevk edildi.
Fabrika tamamen çöktü
Yaşanan felaketin insanların ve mağazaların yoğun olduğu bir caddede meydana geldiği duyuruldu.
Görgü tanıkları fabrikadan arka arkaya 2 patlama duyduklarını söylerken, patlama sonucunda fabrikanın tamamen çöktüğü bildirildi.
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