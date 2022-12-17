Asya ülkesi Türkiye ile anlaşıldığını duyurdu! Apar topar İstanbul'a gelmişlerdi

Türkiye ve Moğolistan arasında, havayolu ulaşımını geliştirmek amacıyla İstanbul’da bir görüşme gerçekleştirildi.

Yapılan görüşmede karşılıklı uçuş sayılarının arttırılması ve yeni uçuş noktalarının belirlenmesine karar verildi. Konu ile ilgili mutabakat zaptı, SHGM Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Yüksekve Moğol mevkidaşı Munkhnasan Sodnomrentsen tarafından imzalandı.

İstanbul-Ulanbator hattında haftalık uçuş sayısı 7'ye çıkarıldı

Bu anlaşma çerçevesinde; İstanbul-Ulanbator hattında 3 frekans olan yolcu uçuşları haftalık 7 frekansa yükseltilirken, Ankara ve Antalya’dan Moğolistan’daki noktalara tarifeli uçuşların başlatılması kararı alındı. Ayrıca Navoi, Türk taşıyıcıları için yeni ara nokta olarak belirlendi.

Eklenen bir diğer karar ise; Havayolu işletmeleri arasında 3. taraf kod paylaşımı dahil olmak üzere ticari iş birliği yapılması oldu.

Turizm Ajansı