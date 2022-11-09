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Gündem Asya ülkesi TB2 Bayraktar SİHA'yı kopyaladı! Bu resmen hırsızlık
Gündem

Asya ülkesi TB2 Bayraktar SİHA'yı kopyaladı! Bu resmen hırsızlık

ABD ve BAE'den sonra bu kez Çin, Bayraktar TB2 SİHA'ları resmen kopyaladı. Yeni üretilen İHA birebir Bayraktar TB2'ye benziyor.

Yeniakit Publisher
2022-11-09 07:50:00 -
Asya ülkesi TB2 Bayraktar SİHA'yı kopyaladı! Bu resmen hırsızlık

BAE ve ABD'den sonra Çinli teknoloji şirketi de Bayraktar TB2'yi kopyaladı. CETC'nin üretmeyi planladığı İHA'nın maket görüntüsünün Bayraktar TB2'ye olan benzerliği dikkati çekti.

Milli insansız hava aracı Bayraktar TB2 ABD'den sonra Çin'in de radarına girdi. Çin savunma sanayinin önemli firmalarından olan CETC, üretmeyi planladığı İnsansız Hava Aracı'nın (İHA) maketi görücüye çıktı. Maketin Türk SİHA'sı Bayraktar TB2'ye olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı.

51 Milyar dolar varlığa sahip olan firma, Zhuhai Airshow 2022'de Bayraktar TB2'ye çok benzeyen bir modelini sergiliyor. 

ABD'de de kopyalamıştı

Başarısını tüm dünyaya ispatlayan Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçları (SİHA), daha önce Türkiye'ye drone satmayan ABD'nin ordusunun da radarına girmişti.. Ordu, Bayraktar TB2'ye çok benzeyen Penguen dronu için, Edge Autonomy ile bir anlaşma imzalamıştı.

Geçtiğimiz yıl Birleşik Arap Emirlikleri'nde gerçekleştirilen Dubai Airshow'da görücüye çıkan Reach-S modeli SİHA'nın Bayraktar TB2'ye olan benzerliği de dikkat çekmişti.

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