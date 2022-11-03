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Ekonomi Asya ülkesi milli füze Khan'a talip oldu! Apar topar Türkiye'den istediler
Ekonomi

Asya ülkesi milli füze Khan'a talip oldu! Apar topar Türkiye'den istediler

Roket sistemleri üreticisi ROKETSAN milli füze Khan'ın ilk ihracatını Asya ülkesi Endonezya'ya yapmaya hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2022-11-03 09:26:00 - 2022-11-03 09:42:01
Asya ülkesi milli füze Khan'a talip oldu! Apar topar Türkiye'den istediler

Türk savunma sanayisinin lider füze ve roket sistemleri üreticisi ROKETSAN milli füze Khan'ın ilk ihracatını Endonezya'ya yapacak. Karadan Karaya Uzun Menzilli Topçu Sistemi olan Khan, 280 kilometre menzile kadar ve savaş alanının derinliklerinde yüksek hassasiyetle etkili olan önemli bir silah sistemi olarak ifade ediliyor.

ROKETSAN, Uzun Menzilli Topçu Füzesi Khan'ın ilk ihracatını Endonezya'ya yapacak.

Türk savunma sanayisinin lider füze ve roket sistemleri üreticisi ROKETSAN, Endonezya'nın Cakarta kentinde düzenlenen Indo Defence Expo&Forum 2022'ye katıldı ve önemli anlaşmalara imza attı.

ROKETSAN Genel Müdür Yardımcısı Murat Kurtuluş, AA muhabirine, Güneydoğu Asya pazarının şirket için çok önemli olduğunu, fuarı da uzun yıllardır takip ederek çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Güneydoğu Asya'nın gelişen ekonomisi ve nüfusuyla birlikte, jeopolitik etkileri de düşünüldüğünde önemini gelecek yıllarda devam ettireceğini vurgulayan Kurtuluş, geçmişteki tecrübelerle bu yılki fuara katılım sağladıklarını ifade etti.

Kurtuluş, ROKETSAN'ın kara, hava, deniz dahil birçok katmanda çeşitli ürünleri bulunduğuna işaret ederek, Endonezya Savunma Bakanlığının Türkiye ve Türk savunma sanayisine gösterdiği teveccüh ve güven sayesinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonuyla 2 anlaşma imzaladıklarını bildirdi.

Murat Kurtuluş, şunları kaydetti:

"İmzaladığımız sözleşmelerle ilk ürünlerimizi yakın dönemde Endonezya Savunma Bakanlığının hizmetine sunmuş olacağız. İki ayrı konu söz konusu. Birincisi Karadan Karaya Uzun Menzilli Topçu Sistemi Khan. Bu sistem 280 kilometre menzile kadar ve savaş alanının derinliklerinde yüksek hassasiyetle etkili olan önemli bir silah sistemi. Khan sistemini ilk defa Endonezya ordusunun kullanımına vermiş olacağız. İkinci konu katmanlı hava savunmaya yönelik. Endonezya Savunma Bakanlığının bu konudaki gereksinimleri farklıydı. Bunlarla ilgili uluslararası iş ortaklarımızla beraber yeni bir model geliştirdik. Teknik ve finansal bir model oluşturuldu. Burada katmanlı hava savunma sistemine ait ilk ürünlerimizi orta ve uzun menzilli 2 ayrı sistem olarak hizmetlerine sunmuş olacağız. Önümüzdeki dönemlerde yakın hava savunma sistemleri konusunda da görüşmelerimiz olacak."

Yeni işbirliği fırsatları

Endonezya'da ROKETSAN ürünlerinin daha fazla tercih edilmesini umduklarını dile getiren Kurtuluş, "Endonezya adalardan oluşan, çok büyük kıyı şeritlerine sahip. Dolayısıyla deniz sistemleri ve gemiden gemiye güdümlü mermiler konusunda ihtiyaçları olan, bu anlamda potansiyel taşıyan önemli ülkelerin başında gelmekte. Bu fuarda ilk imzalarını attığımız iş birliğinin yakın dönemde çok daha fazlasını geliştirmek amacı ve ümidindeyiz." dedi.

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