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Dünya Asya ülkesi Hürjet için 'Ankara meydan okuyor' diyerek duyurdu: Türkiye geliştirdi! F-35' benziyor
Dünya

Asya ülkesi Hürjet için 'Ankara meydan okuyor' diyerek duyurdu: Türkiye geliştirdi! F-35' benziyor

Hindistan merkezli yayın kuruluşu Eurasian Times, Türk SİHA'larının ardından bu kez yeni nesil eğitim uçağı Hürjet'i mercek altına aldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-18 10:43:00 -
Asya ülkesi Hürjet için 'Ankara meydan okuyor' diyerek duyurdu: Türkiye geliştirdi! F-35' benziyor

Hindistan medyası, Türkiye'nin Hürjet'inin, Malezya'nın Hafif Muharebe Uçağı/Fighter Lead-In-Trainer ihalesinde, Hindistan'ın Tejas jetinin doğrudan ve güçlü rakibi olduğunu yazdı. Bir makalede, 'Türkiye'nin Hürjet'i LCA Tejas'a meydan okuyor' ifadesine yer verildi.

Türkiye'nin, küresel Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) alanında hızla yükseldiğine dikkat çeken Hindistan merkezli yayın kuruluşu Eurasian Times, Türk savunma sanayiinin bir diğer alana iddialı bir giriş yapmaya hazırlandığını yazdı.

Konuya ilişkin makalede Türkiye'nin, yerli imkanlarla geliştirdiği 'gelişmiş jet eğitim uçağı ve hafif taarruz uçağı' Hürjet ile, jet eğitim sektöründe adından söz ettirmeye hazırlandığı belirtildi.

Hürjet Tejas jetine meydan okuyor

Makalede Hürjet'in, Malezya'nın Hafif Muharebe Uçağı/Fighter Lead-In-Trainer ihalesinde Hindistan'ın Tejas jetinin doğrudan rakibi olduğu ifade edilirken, Hürjet'in güçlü bir rakip olacağı vurgulandı.

Öte yandan Tejas'ın zaten üretim aşamasında ve Hindistan Hava Kuvvetleri'nde hizmetinde olduğu, Hürjet'in ise henüz geliştirme aşamasında olduğu belirtildi.

Ancak Türkiye'nin, gelişmiş eğitim uçağının gelişimini mümkün olan en kısa sürede hızlandırma yolunda olduğu ifade edildi.

5. Nesil eğitim uçağı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta, 'Bugün, Millî Muharip Uçak Projemizin kalbi olacak Mühendislik Merkezimizin açılışını gerçekleştirdik. Uçağımızı inşallah 2023 yılında hangardan çıkarıp bütün dünyaya göstereceğiz.' ifadelerinin yer aldığı makalede, Türkiye'nin F-35'e benzeyen 5. nesil uçak çalışmalarının sürdüğüne dikkat çekildi.

Ayrıca, Türkiye'nin artık Hürjet jet eğitim uçağı/hafif taarruz uçağının birinci faz seri üretimine geçme kararı aldığı ifade edildi.

Makalede Hürjet'le ilgili, 'Üstün performans özellikleri nedeniyle ileri pilot eğitiminde önemli bir rol oynayan modern aviyonik ve yüksek performans özelliklerine sahip tek motorlu, tandem koltuklu gelişmiş jet eğitim ve hafif taarruz uçağı.' ifadelerine yer verildi.

Hürjet'in ilk uçuşunu 2023'te yapması beklendiği ve uçağın, beşinci nesil eğitim uçağı olma hedefiyle tasarlandığı belirtildi.

star.com.tr

 

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