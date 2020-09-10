Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış, normalleşme sürecindeki Asya-Pasifik ülkelerinde sürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 441 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, toplam vaka sayısının 299 bin 855'e ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 6 kişinin yaşamını yitirdiği, ülkede bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 365’e çıktığı ifade edildi.

Pakistan'da, Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 287 bin 950 olarak kayıtlara geçti.

- Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1892 Kovid-19 vakasıyla ülkedeki toplam vaka sayısı 332 bin 970’e ulaştı.

Açıklamada, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 41 kişinin öldüğü, 4 bin 634 kişinin ise hayatını kaybettiği belirtildi.

Bangladeş'te ilk Kovid-19 vakası 8 Mart’ta tespit edilmiş, virüse bağlı ilk can kaybı ise 18 Mart'ta görülmüştü.

- Filipinler



Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 3 bin 821 yeni Kovid-19 vakasıyla ülkede toplam vaka sayısı 248 bin 947'ye çıktı.

Ülkede son 24 saatte salgın nedeniyle 80 kişi hayatını kaybederken bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 4 bin 66’ya yükseldi.

Filipinler'de Kovid-19 tespit edildikten sonra iyileşenlerin sayısı da 186 bin 58’e ulaştı.

Ülkede halen tedavisi süren 58 bin 823 hasta bulunuyor.

- Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 6'sı yurt dışı irtibatlı 63 yeni Kovid-19 vakası kaydedildiği bildirildi.

Açıklamada ilk belirleme göre yerel vakaların birinin Singapur vatandaşı birinin ise ülkede geçici çalışma izniyle bulunan bir yabancı işçi olduğu bilgisi paylaşıldı.

Ülkede son 24 saatte virüse bağlı ölüm görülmezken, bugüne kadar saptanan Kovid-19 vaka sayısı 57 bin 229'a yükseldi.

Şimdiye kadar Kovid-19 nedeniyle 27 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede, virüs tespit edilen 56 bin 492 kişi de iyileşti.

Sağlık Bakanlığı, vakaların çoğunun ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler arasında görüldüğünü, bu işçilerin kaldığı misafirhanelerdeki yayılmanın vaka artışında etkili olduğunu bildirmişti.

- Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte yurt dışı irtibatlı 7 Kovid-19 vakasına rastlandığı bildirildi.

Açıklamada yeni vakaların Suudi Arabistan ve Hindistan'dan dönen Tayland vatandaşları olduğu bilgisi paylaşıldı.

Toplam vaka sayısının 3 bin 454'e çıktığı ülkede, bugüne dek virüs tespit edilen 3 bin 310 kişi iyileşti, 86 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Ülkede 2 Haziran'dan bu yana Kovid-19 sebebiyle can kaybı kaydedilmezken, bugüne kadar 58 kişi yaşamını yitirdi.

Tayland'da ilk vaka 13 Ocak'ta tespit edilmiş, bu Çin dışında görülen ilk Kovid-19 vakası olmuştu.

- Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 155 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Toplam vaka sayısının 21 bin 743'e yükseldiği Güney Kore'de, şimdiye kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan 17 bin 360 kişi iyileşti.

Ülkede son 24 saatte virüs nedeniyle 2 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı sayısı 346'ya yükseldi.

Güney Kore'de 14 Ağustos'tan bu yana vaka sayısı üç haneli rakamlarda seyrediyor.

Sağlık Bakanlığı, virüsün yayılmasını yavaşlatmak için "güçlendirilmiş 2. seviye" adı verilen tedbirleri uygulamaya koymuştu. Tedbirler kapsamında eğlence merkezleri, kütüphaneler, galeriler ve müzelerin kapanacağını, kapalı mekanlardaki toplu aktivitelerde bulunanların sayısının 50'yi, açık alandaki aktivitelerde ise 100’ü geçemeyeceğini duyurulmuştu.

- Çin

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 7 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı görülmezken, toplam vaka sayısı 85 bin 153'e çıktı.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de, bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ülkede, Kovid-19 tespit edilen 80 bin 358 kişi iyileşti.

- Hong Kong

Hong Kong Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde ise son 24 saatte 12 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı, bölgede toplam vaka sayısı 4 bin 914’e çıktı.

Kentte son 24 saatte virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmazken, toplam can kaybı sayısı 99’da kaldı.

Hong Kong'da bugüne dek Kovid-19 tespit edilen 4 bin 582 kişi iyileşti.

- Tayvan

Tayvan Salgın Komuta ve Kontrol Merkezinden (CECC) yapılan açıklamada, son 24 saatte görülen bir yeni Kovid-19 vakasıyla toplam vaka sayısının 496'ya çıktığı belirtildi.

Tayvan'da, son 24 saatte virüs kaynaklı ölüme rastlanmadı.

Şu ana kadar sadece 7 kişinin hayatını kaybettiği Tayvan'da, 475 kişi iyileşti, 14 hasta halen tedavi altında bulunuyor.