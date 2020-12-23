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Aktüel Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
Aktüel

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Yeniakit Publisher
2020-12-23 13:17:23 -
Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

ANKARA (AA) - Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1196 Kovid-19 vakasıyla ülkedeki toplam vaka sayısı 464 bin 4'e çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 27 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 9 bin 48'e yükseldi, iyileşenlerin sayısı da 429 bin 972 oldu.

- Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1367 Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 504 bin 868'e çıktı.

Son 24 saatte 30 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 7 bin 359'a yükseldi.

- Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 21 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Ülkede bugüne kadar 58 bin 482 vaka görülürken, virüs nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 58 bin 304 kişi iyileşti.

- Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde son 24 saatte 53 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 8 bin 354'e çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti.

Kentte bugüne kadar virüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 133’e ulaştı, 7 bin 112 kişi sağlığına kavuştu.​​​​​​​

- Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 46 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı, can kaybı olmadı.

Vaka sayısı 5 bin 762'ye çıkan ülkede, virüse yakalanan 60 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 95 kişi iyileşti.

-Avustralya

Avustralya yönetimi, Sydney’de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek amacıyla kısıtlamaları artırdığını duyurdu.

Bu kapsamda Sydney’de, Noel tatili boyunca evlerde en fazla 10 kişi bir araya gelebilecek.

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