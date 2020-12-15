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Aktüel Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
Aktüel

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Yeniakit Publisher
2020-12-15 13:42:08 -
Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

ANKARA (AA) - Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1135 Kovid-19 vakasıyla ülkede toplam vaka sayısı 451 bin 839'a çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 56 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, ölenlerin sayısı 8 bin 812'ye, iyileşenlerin sayısı 418 bin 867'ye yükseldi.

- Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tespit edilen 1877 Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 494 bin 209'a çıktı.

Son 24 saatte Kovid-19'dan 40 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 7 bin 129'a yükseldi.

Ülkede bugüne kadar 426 bin 729 kişi iyileşti.

- Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 15’i yurt dışı kaynaklı 16 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Singapur'da bugüne dek 58 bin 341 vaka görülürken virüs nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 58 bin 210 kişi iyileşti.

- Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde son 24 saatte 98 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 7 bin 722'ye çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği kentte virüsten ölenlerin sayısı 122'ye ulaştı. Virüse yakalanan 6 bin 345 kişi sağlığına kavuştu.​​​​​​​

- Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 9 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı, can kaybı olmadı.

Vaka sayısı 4 bin 246'ya çıkan ülkede, virüse yakalanan 60 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 949 kişi iyileşti.

Tayland'da ilk Kovid-19 vakası 13 Ocak'ta tespit edilmiş, bu, Çin dışında görülen ilk vaka olmuştu.

- Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezinden (CDC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 2 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Bugüne kadar virüs nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği Tayvan'da toplam vaka sayısı 742'ye ulaştı.

Tayvan'da virüse yakalanan 611 kişi sağlığına kavuştu.

Tayvan yönetimi, ülkenin yüzde 60’ını kapsayan 15 milyon kişiye Kovid-19 aşısı vurmayı hedeflediğini açıkladı.

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