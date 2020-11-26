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Aktüel Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
Aktüel

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Yeniakit Publisher
2020-11-26 13:06:39 -
Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

​​​​​​​ANKARA (AA) - Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1392 Kovid-19 vakasıyla ülkede toplam vaka sayısı 424 bin 297'ye çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 27 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, ölenlerin sayısı 8 bin 242'ye, iyileşenlerin sayısı da 387 bin 266'ya yükseldi.

Filipinler yönetimi, gelecek yıl 60 milyon Filipinliye Kovid-19 aşısı yapmayı hedeflediğini duyurmuştu.

- Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte, 4’ü yurt dışı kaynaklı 5 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Kovid-19 vaka sayısının 58 bin 195'e yükseldiği ülkede, bugüne kadar virüs nedeniyle 28 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 58 bin 91 kişi iyileşti.

- Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tespit edilen 2 bin 292 yeni Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 456 bin 428'e çıktı.

Son 24 saatte Kovid-19'dan 37 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 6 bin 524'e yükseldi.

Bangladeş'te ilk Kovid-19 vakası 8 Mart'ta tespit edilmiş, virüse bağlı ilk can kaybı ise 18 Mart'ta kaydedilmişti.

- Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde son 24 saatte 81 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 5 bin 948'e çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmazken, Hong Kong'da bugüne dek 108 kişi virüs nedeniyle öldü, virüse yakalanan 5 bin 300 kişi sağlığına kavuştu.

- Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte, yurt dışı kaynaklı 16 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı, yeni can kaybı olmadı.

Vaka sayısının 3 bin 942'ye çıktığı ülkede, virüse yakalanan 60 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 788 kişi iyileşti.

Tayland'da ilk vaka 13 Ocak'ta tespit edilmiş, bu, "Çin dışında görülen ilk Kovid-19 vakası" olmuştu.

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