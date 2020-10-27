Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

ANKARA (AA) - Asya-Pasifik ülkelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış sürüyor.



Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1524 yeni Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 373 bin 144'e çıktı.



Ülkede son 24 saatte virüs nedeniyle 14 kişi hayatını kaybederken, bugüne kadar ölenlerin sayısı 7 bin 53'e yükseldi.



Filipinler'de Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı da 328 bin 602'ye ulaştı.



- Bangladeş



Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte kaydedilen 1335 Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 401 bin 586'ya çıktı.



Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 20 kişinin ölümüyle yaşamını yitirenlerin sayısı 5 bin 838'e yükseldi.



Bangladeş'te şimdiye kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan 316 bin 600 kişi de iyileşti.



Ülkede ilk Kovid-19 vakası 8 Mart'ta tespit edilmiş, virüse bağlı ilk can kaybı ise 18 Mart'ta kaydedilmişti.



- Singapur



Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 6'sı yurt dışı kaynaklı 7 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.



Bugüne kadar saptanan Kovid-19 vaka sayısının 57 bin 980'e yükseldiği ülkede, virüs nedeniyle bugüne kadar 28 kişi hayatını kaybetti, 57 bin 879 kişi iyileşti.



Bakanlık, salgının ortaya çıkmasının ardından Kovid-19 vakalarının çoğunun ülkede "geçici çalışma izni"yle bulunan yabancı işçiler arasında görüldüğünü, bu işçilerin kaldığı misafirhanelerdeki yayılmanın vaka artışında etkili olduğunu bildirmişti.



- Hong Kong



Hong Kong Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde 5 yeni Kovid-19 vakası kaydedilirken, virüs nedeniyle yaşamını yitiren olmadı.



Bugüne dek 5 bin 309 vaka tespit edilen Hong Kong'da, virüs nedeniyle 105 kişi yaşamını yitirdi, virüs tespit edilen 5 bin 50 kişi iyileşti.



- Tayland



Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 3 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.



Bugüne kadar 3 bin 746 vakanın görüldüğü Tayland'da bugüne kadar salgına yakalanan 59 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 551 kişi iyileşti.



Ülkede ilk vaka 13 Ocak'ta tespit edilmiş, bu, "Çin dışında görülen ilk Kovid-19 vakası" olmuştu.



