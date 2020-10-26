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Aktüel Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler
Aktüel

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

Toplam vaka sayısı Filipinler'de 371 bin 630, Bangladeş'te 400 bin 251, Singapur'da 57 bin 973, Hong Kong'da 5 bin 304, Tayland'da 3 bin 743 oldu

Yeniakit Publisher
2020-10-26 14:27:11 -
Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

ANKARA (AA) - Asya-Pasifik ülkelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış sürüyor.

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1 bin 607 yeni Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 371 bin 630'a çıktı.

Ülkede son 24 saatte virüs nedeniyle 62 kişi hayatını kaybederken, bugüne kadar ölenlerin sayısı 7 bin 39'a yükseldi.

Filipinler'de Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı da 328 bin 258'e ulaştı.

- Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte kaydedilen 1436 Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 400 bin 251'e çıktı.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 15 kişinin ölümüyle yaşamını yitirenlerin sayısı 5 bin 818'e yükseldi.

Bangladeş'te şimdiye kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan 316 bin 600 kişi de iyileşti.

Ülkede ilk Kovid-19 vakası 8 Mart'ta tespit edilmiş, virüse bağlı ilk can kaybı ise 18 Mart'ta kaydedilmişti.

- Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 2'si yurt dışı kaynaklı 3 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Bugüne kadar saptanan Kovid-19 vakasının 57 bin 973'e yükseldiği ülkede, virüs nedeniyle 28 kişi öldü, 57 bin 858 kişi iyileşti.

Bakanlık, salgının ortaya çıkmasının ardından Kovid-19 vakalarının çoğunun ülkede "geçici çalışma izni"yle bulunan yabancı işçiler arasında görüldüğünü, bu işçilerin kaldığı misafirhanelerdeki yayılmanın vaka artışında etkili olduğunu bildirmişti.

- Hong Kong

Hong Kong Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde 8 yeni Kovid-19 vakası kaydedilirken, virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Bugüne dek 5 bin 304 vaka tespit edilen Hong Kong'da, virüs nedeniyle 105 kişi yaşamını yitirdi, virüs tespit edilen 5 bin 47 kişi iyileşti.

- Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 7 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Bugüne kadar 3 bin 743 vakanın görüldüğü Tayland'da virüs tespit edilen 59 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 543 kişi iyileşti.

Ülkede ilk vaka 13 Ocak'ta tespit edilmiş, bu, "Çin dışında görülen ilk Kovid-19 vakası" olmuştu.


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