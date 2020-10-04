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Aktüel "Asya Kayıp Coğrafyalar" fotoğraf sergisi İzmir'de
Aktüel

"Asya Kayıp Coğrafyalar" fotoğraf sergisi İzmir'de

Yeniakit Publisher
2020-10-04 15:05:52 -
"Asya Kayıp Coğrafyalar" fotoğraf sergisi İzmir'de

İZMİR (AA) - İstanbul Boğazı'ndan Asya Kıtası'nın kalbine uzanan yolculuğu konu edinen "Asya Kayıp Coğrafyalar" fotoğraf sergisi, İzmir'de 31 Aralık'a kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek.

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde açılan sergide, doğa fotoğrafçısı Cemal Gülas'ın, Seçil İkiz'in yönetmenliğindeki ekiple Asya'nın kalbine yaptığı yolculuğu konu alıyor.

Ziyaretçilerin HES kodu ile görebileceği sergi, hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-18.00, pazar günleri ise 12.00-18.00 saatlerinde gezilebilecek.

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