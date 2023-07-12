Asya kaplan sivrisineğine dikkat! Hastalık saçıyor!

Başta İstanbul olmak üzere pek çok yerde son günlerde sivrisinek ısırığından kaynaklı kaşıntı ve yara şikayetiyle hastanelere başvurular artıyor. Kızarıklık, kabarıklık, yanma ve kaşıntı ile adeta alerjik reaksiyon şeklinde kendini gösteren bu duruma saldırgan bir sivrisinek türü olan "Asya kaplansivrisineği” neden oluyor. Küresel ısınma nedeniyle daha da yaygınlaşan Asya kaplan sivrisineği (Aedes albopictus), klasik sivrisinekler gibi sadece gece değil, günün her saatinde hareket edip canlılara saldırıyor. Asya kaplan sivrisineği, vücudunda ve bacaklarında göze çarpan siyah ve beyaz işaretlere sahip oldukları için kolaylıkla ayırt edilebiliyor. Asya kaplan sivrisineğinin zehirli olmadığını ancak kan emme sırasında salgıladığı bir madde ile alerjik reaksiyona ve ciddi cilt lezyonlarına sebep olduğunu belirten AİD Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Demet Can, sineğin kan emdikten sonra ölmemesi ve birkaç kez kan emebilmesi nedeniyle hastalık bulaştırma riskinin de yüksek olduğuna işaret ediyor.

Skeeter sendromuna dikkat!

“Genelde sivrisinek ısırmalarında normal reaksiyon, ısırık yerinde yaklaşık 20 dakikada zirveye ulaşan kızarıklık ve şişlik ortaya çıkmasıdır. Yanma ve kaşıntıya yol açan bu şişlik nohut tanesi büyüklüğündedir, 24 ila 36 saat içinde düzelir” diyen Demet Can, “Ancak sivrisinek alerjisi olan kişilerde ağır cilt bulguları gözlenir. "Skeeter sendromu" olarak tabir edilen ve 10 cm’ye uzanan kaşıntılı, ağrılı, kızarık, büyük lokal şişliklerin ortaya çıktığı bu durum 3 ila 10 gün sürebilir. Asya kaplan sivrisineği ısırması sonrası sivrisinek alerjisinde gördüğümüzden çok daha ağır cilt bulguları ortaya çıkabilir ve oldukça uzun sürer” şeklinde konuştu.

“İlk olarak soğuk uygulanmalı”

İlk yapılacak tedavinin soğuk kompres uygulaması olduğunu ifade eden Demet Can, sivrisineğin ısırdığı yere soğuk uygulayarak ağrı ve kaşıntının azalabileceğini ancakyakınmaların hızlı bir şekilde geçmeyeceğini söyledi. Kısa süreli antihistaminik adı verilen alerji ilaçları kullanmanınuygun olduğunu ifade eden Can, bu ilaçların kaşıntıyı azaltacağını, ısırılan yerin kaşımanın yapacağı tahribat ile yaraya ve enfeksiyona dönüşmesini engelleyeceğini belirterek sözlerini tamamladı.