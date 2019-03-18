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Asya borsalarında son durum

Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hindistan'da Sensex endeksi negatif ayrıştı.

18 Mart 2019 Pazartesi 10:56
Asya borsalarında son durum

Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hindistan'da Sensex endeksi negatif ayrıştı.

Japonya'da bugün açıklanan verilere göre, ülkede şubatta bir önceki yılın aynı ayına kıyasla ihracat yüzde 1,2 ve ithalat yüzde 6,7 azaldı. Bu sonuçlarla ülkede dış ticaret fazlası, piyasa beklentisi olan 310,2 milyar yenin üzerinde açıklanarak 339,3 milyar yen oldu.

Öte yandan Japonya'da ocak ayı sanayi üretimi de yıllık bazda yüzde 0,3 ile piyasa beklentilerinin üzerinde artış kaydetti.

Veriler sonrasında Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 yükselerek günü 21.584,5 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kazancıyla 111,5 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 3.100 puanı test etmesi sonrasında, yüzde 2,5'lik artışla bugün gördüğü en yüksek seviye olan 3.096,42 puandan kapanış gerçekleştirdi.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 primle 2.179,5 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,3 kazançla 29.384,27 puanda seyrederken, negatif ayrışan Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 düşüşle 38.005,90 puanda bulunuyor.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 10:56
  1. Asyaborsaları
  2. yurt dışı piyasalar

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