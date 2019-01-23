Asya borsaları piyasaya nasıl başladı?
Asya borsaları, karışık seyretti.23 Ocak 2019 Çarşamba 10:58
Japonya Merkez Bankası (BoJ), beklentiler doğrultusunda yüzde eksi 0,1 olan politika faizinde değişikliğe gitmezken, enflasyon beklentilerini aşağı yönlü revize etti. Söz konusu gelişmelerle Nikkei 225 endeksi, günü yüzde 0,14 azalışla 20.593,72 puandan tamamladı.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,05 artışla 2.581,00 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,47 kazançla 2.127,78 puandan kapandı.
Hindistan'da Sensex endeksi yatay seyirle 36.438,87 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,19 değer kaybıyla 26.955,00 puanda seyrediyor.
Analistler, önceki gün Uluslararası Para Fonunun (IMF) büyüme beklentilerini düşürmesinin ardından İsviçre'nin Davos kasabasında devam eden Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) zirvesinde, küresel ekonomiye ilişkin endişelerin gündemin odağına yerleşmesiyle küresel piyasalarda risk iştahının azaldığını vurguladı.
YORUM YAZ