Asya borsaları piyasaya nasıl başladı?

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,47 azalışla 20.622,91 puandan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,18 kayıpla 2.579,70 puandan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,32 değer kaybıyla 2.117,77 puandan kapandı.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,64 azalışla 36.343,50 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,91 kayıpla 26.953,01 puanda seyrediyor.

Küresel piyasalarda bugün İsviçre'nin Davos kasabasında başlayacak olan Dünya Ekonomik Forumu (WEF) zirvesi ve ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret müzakerelerine ilişkin haber akışı takip edilecek.

Çin'in, dün açıklanan verilere göre, 2018'in 4'üncü çeyreğinde yüzde 6,4 ile 2009'dan bu yana en düşük büyümeyi kaydetmesi ve Uluslararası Para Fonunun (IMF), küresel büyümeye ilişkin beklentilerini 2019 için yüzde 3,7'den yüzde 3,5'e, 2020 için de yüzde 3,6'dan yüzde 3,5'e düşürmesi piyasalardaki risk iştahının azalmasına neden oldu.

Analistler, Çin'in büyüme verisinin ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin'in ticaret müzakerelerine ilişkin tavrını eleştiren açıklamaları ve Çin yetkililerinin ekonomiye yönelik risklere işaret eden söylemlerinin ticaret savaşına ilişkin iyimserliği azalttığını, buna bağlı olarak pay piyasalarında satışların etkisini artırdığını ifade etti.