Asya borsaları piyasaya nasıl başladı?

Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou'nun ABD’nin talebi üzerine Kanada'da tutuklanmasının ardından artan ticaret savaşı endişeleriyle dün sert düşen Asya borsalarında, taraflardan gelen açıklamaların tonunun yumuşak olması ile bugün tepki alımları görüldü.

Gelişmelerin ardından Çin'de Şanghay bileşik endeksi 2.600-2.615 puan dar bandında hareket ederken, kapanışa yakın yüzde 0,03'lük sınırlı artışla 2.605,6 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, dün bir haftanın en düşük seviyesine gerilemesi sonrasında bugün günü yüzde 0,8'lik yükselişle 21.678,68 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kazancıyla 112,9 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 primle 35.447,62 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 artışla 26.182,5 puanda, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 kazançla 2.078,05 puanda seyrediyor.