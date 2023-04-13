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Ekonomi Asya borsaları karıştı!
Ekonomi

Asya borsaları karıştı!

Yeniakit Publisher
2023-04-13 09:13:00 -
Asya borsaları karıştı!

Asya-Pasifik piyasaları Perşembe günü, Mart Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısının tutanaklarının, Fed yetkililerinin ABD ekonomisinin bankacılık krizinin ardından resesyona girdiğini düşündüğünü göstermesinin ardından karıştı.

Fed'in yorumları, Mart ayında enflasyonun soğuduğunu gösteren ABD tüketici fiyat endeksi raporunun yayınlanmasının ardından Wall Street'te görülen önceki kazançları sildi. ABD TÜFE aylık yüzde 0,1 ve bir yıl öncesine göre yüzde 5 artarken, çekirdek TÜFE yıllık bazda yüzde 5,6 arttı.

Hong Kong'un Hang Seng endeksindeki hisse senetleri yüzde 0,2 düşerken, Hang Seng Tech endeksi yüzde 0,74 düştü.

Çin anakarasında, Shanghai Bileşik Endeksi yüzde 0,1 ve Shenzhen Bileşen Endeksi yüzde 0,67 düştü. Avustralya S&P/ASX 200 yüzde 0.16 düştü.

Öte yandan Güney Kore piyasaları, Kospi'nin yüzde 0,16 ve Kosdaq endeksinin yüzde 0,15 yükselmesiyle bölgede parlak bir görünüm sergiledi. Japon Nikkei 225 de marjinal bir yükseliş yaşadı ancak Topix kısmi olarak düştü.

Wall Street'te hisse senetleri bir gecede düşüşle kapandı. Dow Jones Sanayi Ortalaması, ABD enflasyon raporunun ardından önceki kazançlarını silerek dört günlük bir galibiyet serisi yakaladı ve yüzde 0,11 değer kaybetti. S&P 500 yüzde 0,41 ve Nasdaq Composite yüzde 0,85 düştü.
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