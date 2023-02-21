Asya borsaları karıştı!
Asya-Pasifik piyasaları, yatırımcıların fabrika faaliyetleri için bölgesel özel anketleri beklemesiyle Salı günü düştü.
Avustralya'da S&P/ASX 200, yatırımcıların büyüme ve daralmayı birbirinden ayıran 50 işaretinin altında 49,2'ye tırmanan ülkenin Judo Bank bileşik satın alma yöneticileri endeksini değerlendirirken yüzde 0,28 düştü.
Avustralya Merkez Bankası, Başkan Philip Lowe'un daha fazla faiz artırımına ihtiyaç duyulacağına ilişkin yorumlarını yineleyen Şubat ayı politika toplantısının tutanaklarını yayınladı.
Japonya'da Nikkei 225, Japonya'nın PMI endeksi 47.4'te düştüğü için düşerken, Topix marjinal olarak yükseldi.
Güney Kore'den Kospi de yüzde 0.11 yükselirken, Kosdaq yüzde 0.31 yükseldi.
Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,26 daha düşüktü ve Hang Seng Tech endeksi yüzde 1,1 düştü. Çin anakarasında, Shenzhen Bileşeni yüzde 0,23 arttı ve Şanghay Bileşik de yüzde 0,41 arttı.
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