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Dünya Asya borsaları karışık seyretti
Dünya

Asya borsaları karışık seyretti

Yeniakit Publisher
2023-07-25 10:04:00 -
Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

Küresel piyasalar, yarın ABD Merkez Bankası (Fed) ile başlayacak yoğun merkez bankası para politikası kararları öncesi temkinli seyrini sürdürürken, Çin'in ekonomiyi destekleyeceğine ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor.

Çin Politbüro'nun emlak sektörü için "politikaları zamanında ayarlama ve optimize etme" sözü vermesinin ardından Çin ve Hong Kong pay piyasaları yükselişe geçti.

Analistler, Çin hükümetinin ayrıca harcamaların artırılması ve yerel yönetimlerin borçluluk seviyelerinin düşürülmesi için de adımlar atacağını belirterek, bu durumun risk iştahını beslediğini ifade etti.

Analistler, geçen hafta Çin'de açıklanan makroekonomik verilerin beklentilerin altında kalmasıyla ekonomik aktiviteye dair endişelerin artmasının ardından Çin hükümetinin daha somut adımlar atması gerektiği kanısı oluştuğunu ifade etti.

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,30 artışla 2.636 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2 değer kazancıyla 3.227 puan oldu.
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Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,13 değer kaybıyla günü 32.649 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yatay bir seyirle 141,5 seviyelerinde işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 azalışla 66.319 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 4 primle 19.403 puanda seyrediyor.

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