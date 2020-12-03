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Ekonomi Asya borsaları karışık seyretti
Ekonomi

Asya borsaları karışık seyretti

Yeniakit Publisher
2020-12-03 10:59:54 -
Asya borsaları karışık seyretti

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında dün gözlenen karışık seyir bugün de devam etti.

ABD'de yeniden gündeme gelen teşvik paketi söylemleri ve aşı çalışmalarına ilişkin haber akışı yatırımcıların odağında bulunurken, Asya borsalarında dün gözlenen dalgalı seyrin bugün de devam ettiği görüldü.

Bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi kasımda önceki aya kıyasla 0,1 puan artarak 47,8'e yükseldi. Verideki iyileşmenin sınırlı kalması sonrası, Nikkei 225 endeksi günü 26.809 puanla dünkü kapanış seviyesinin hemen üzerinden tamamladı.

Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,2 değer kaybederek 104,3 seviyelerine geriledi.

Çin'de, hizmet sektörü PMI'nın kasımda önceki aya göre 1 puan artarak 57,8'e yükselmesine karşın, Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 düşüşle günü 3.442 puandan kapattı.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 artışla 44.653 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 yükselişle 26.681 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 primle 2.696 puanda seyrediyor.


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