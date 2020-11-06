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Ekonomi Asya borsaları karışık seyretti
Ekonomi

Asya borsaları karışık seyretti

Yeniakit Publisher
2020-11-06 10:42:04 -
Asya borsaları karışık seyretti

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Küresel pay piyasalarında ABD seçim sonuçlarına ilişkin belirsizliklerin yanı sıra İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) varlık hedefini artırması ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına ilişkin fiyatlamalar öne çıkarken, Asya tarafında endekslerin dalgalı bir seyir izlediği görüldü.

Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 gerileyerek 3.313 puandan kapandı.

Japonya'da hanehalkı tüketim harcamalarının eylülde yıllık bazda düşüşünü sürdürmesine karşın, Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 artarak haftayı 24.325 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise 103,4 ile 12 Mart'tan bu yana en düşük seviyede seyrediyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,2 artışla 41.833 puanda, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 yükselişle 2.417 puanda seyrederken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 düşüşle 25.674 puanda bulunuyor.

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