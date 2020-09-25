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Ekonomi Asya borsaları karışık seyretti
Ekonomi

Asya borsaları karışık seyretti

Yeniakit Publisher
2020-09-25 11:02:18 -
Asya borsaları karışık seyretti

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artışa paralel uygulanmaya başlayan yeni tedbirler, ABD-Çin gerilimi ve aşı çalışmalarına ilişkin haber akışı ile karışık bir seyir izlendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, yüzde 0,1 azalışla 3.219,42 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 artışla 2.278,79 puandan kapandı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi günü yüzde 0,5 artışla 23.204,62 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yatay seyirle 105,4 seviyesinden işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,5 artışla 37.104,91 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 kayıpla 23.262,26 puanda seyrediyor.

Analistler, Kovid-19 vaka sayılarındaki artışa paralel uygulanmaya başlayan yeni tedbirler, ABD-Çin gerilimi ve aşı çalışmalarına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini korurken, teşvik beklentilerinin ise pay piyasalarını desteklediğini belirtti.


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