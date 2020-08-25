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Ekonomi Asya borsaları karışık seyretti
Ekonomi

Asya borsaları karışık seyretti

Yeniakit Publisher
2020-08-25 10:02:47 -
Asya borsaları karışık seyretti

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tedavisine ilişkin olumlu haber akışı ve ABD ile Çin arasında ticaret görüşmelerinin yeniden başlaması pay piyasalarını desteklerken, Çin Merkez Bankası'nın zorunlu karşılıkları aşağı çekme yönünde çalışmasının bulunmadığı haberleri Çin ve Hong Kong borsasına satış getirdi.

Gelişmeler sonrası Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,4 azalışla 3.371 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 azalışla 25.506 puanda seyrediyor.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,4 artışla 23.296 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde ise 1,6 yükselerek 2.367 puandan kapandı.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 primle 38.885 seviyesinde bulunuyor.

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