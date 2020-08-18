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Ekonomi

Asya borsaları karışık seyretti

Yeniakit Publisher
2020-08-18 10:41:22 -
Asya borsaları karışık seyretti

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde karışık bir seyir devam etti.

Japonya'da dün ülke ekonomisinin ikinci çeyrekte beklentilerin üzerinde daraldığına işaret eden veri sonrası dün gözlenen, bugün de devam etti. Endeksteki düşüşte Japon yeninin dolar karşısında güçlenmesinin ihracatçı şirket hisselerine satış getirmesi de etkili oldu.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 azalarak günü 23.051 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,5 değer kaybederek 105,5 seviyelerine geriledi.

Çin'de, ülke merkez bankasının likidite desteği haberleriyle yükselişine bugün de devam eden Şanghay bileşik endeksi, günü yüzde 0,4 artarak 3.451 puandan kapattı.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,7 artışla 38.298 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 düşüşle 25.270 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,5 azalışla 2.348 puanda seyrediyor.

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