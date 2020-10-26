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Ekonomi Asya borsaları geriledi
Ekonomi

Asya borsaları geriledi

Yeniakit Publisher
2020-10-26 10:51:17 -
Asya borsaları geriledi

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

ABD'de 3 Kasım'daki başkanlık seçimi, teşvik paketi gelişmeleri ve jeopolitik riskler piyasalar üzerinde baskı yaratmaya devam ederken, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artış, risk iştahını negatif etkiliyor.

Söz konusu gelişmelerle yeni haftaya satış ağırlıklı bir seyirle başlanan Asya borsalarında, Çin'de Şanghay bileşik endeksi, 3.226,60 puanla bu ayın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından günü yüzde 0,8 azalışla 3.251 puandan tamamladı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 23.494 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kazanarak 104,9 seviyelerine yükseldi.

Güney Kore'de Kospi endeksi kapanışta yüzde 0,7 gerileyerek 2.344 puan olurken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,3 kayıpla 40.165 puanda seyrediyor. Hong Kong piyasalarında ise tatil dolayısıyla işlem yapılmıyor.


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