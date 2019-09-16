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Asya borsaları

16 Eylül 2019 Pazartesi 09:58
Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında, haftanın ilk işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Güney Kore'de Kospi endeksi pozitif ayrıştı.

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait 2 fabrikaya cumartesi günü silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı düzenlenmesi sonrasında petrol fiyatları yeni haftaya hızlı yükselişle başladı. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 11 artışla 68,6 dolara kadar çıkarken, artan petrol fiyatlarının enerji sektörü hisselerine negatif yansıması ile Asya borsalarında da düşüş yaşandı.

Öte yandan, Çin'de sanayi üretimi ağustosta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,4 artarken, söz konusu artış Şubat 2002'den bu yana en yavaş oran olarak kayıtlara geçti.

Petrol fiyatlarındaki yükseliş ve Çin sanayi sektöründe bozulmaya işaret eden verilerin ardından Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,12 değer kaybederek 3.027,47 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,46 düşüşle 37.207,99 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,10 kayıpla 27.052,18 puanda seyrediyor. Asya borsalarından pozitif ayrışan Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,46 primle 2.058,65 puanda bulunuyor.

Japonya piyasasında ise tatil dolayısıyla işlem yapılmazken, uluslararası piyasalarda dolar/yen paritesi yüzde 0,1 artışla 107,8 seviyelerinden işlem görüyor.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 09:58
  1. Asya borsaları
  2. Piyasalar

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