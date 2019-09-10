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Asya borsaları

10 Eylül 2019 Salı 10:54
Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında, haftanın ikinci işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Dün ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Çin ile fikri mülkiyet konusunda en azından kavramsal bazda anlaşıldığını açıklarken, Çin tarafı ise gümrük vergilerinde gevşemeye gidilmesi durumunda ABD'den daha fazla tarım ürünü alabileceğini bildirdi.

Öte yandan Çin'de bugün açıklanan verilere göre, Üretici Fiyatları Endeksi ağustosta bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,8 ile beklentilerden daha az düşüş kaydetse de ülke ekonomisi üzerindeki deflasyonist baskının sürdüğüne işaret etti. Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi ise ağustosta yıllık bazda yüzde 2,8 ile beklentilerin üzerinde geldi.

Analistler, yatırımcı risk algısı açısından ABD ile Çin arasında ekim ayında başlayacağı belirtilen ticaret müzakerelerine dair haberler ana gündem olmaya devam ettiğini belirterek, piyasa tarafında ise merkez bankaları faiz kararları öncesinde "bekle-gör" temasının öne çıktığına işaret etti.

Gelişmelerin ardından Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,12 azalarak 3.021,20 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,35 artarak 21.392,10 puandan günü tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,04 değer kazancıyla 107,3 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,44 primle 37.145,44 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,08 düşüşle 26.658,92 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,62 kazançla 2.032,08 puanda seyrediyor.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 10:54
  1. Asyaborsaları
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