Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Japonya'da bugün açıklanan verilere göre, haziranda yıllık bazda ihracat yüzde 1,6, ithalat ise yüzde 1,2 geriledi. Beklentilerin altında düşüş kaydeden ihracat ve ithalat verileri sonrasında Japonya'da dış ticaret 249,6 milyar yen açık verdi. Beklentiler, mayısta 589,5 milyar yen fazla veren dış ticarette 200 milyar yen seviyesinde açık oluşacağı yönündeydi.

Öte yandan Japonya'da büyük imalatçıların durumuna ilişkin bilgi veren Tankan endeksi, ağustosta eksi 4 puan seviyesine geriledi. Tankan endeksi temmuzda artı 3 puan seviyesinde açıklanmıştı.

Açıklanan verilere karşın, küresel piyasalarda yatırımcıların riskli varlıklara yönelmesi ile Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,71 artarak günü 20.563,16 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise 106,4 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, en yüksek 2.880,52 puan ve en düşük 2.829,85 puan seviyelerini görmesinin ardından kapanışa yakın yüzde 1,97 değer kazanarak 2.879,31 puan oldu.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,33 kazançla 26.333,83 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,90 primle 37.687,61 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,66 yükselişle 1.939,90 puanda seyrediyor.



