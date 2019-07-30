İSTANBUL (AA) - Asya borsaları Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) ilave gevşemeden kaçınmayacağı mesajı vermesinin ardından yükseliş kaydederken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ülkede devam eden protestoların etkisiyle negatif ayrıştı.

BoJ, dün başlayan ve bugün sona eren toplantısında, faizlerde ve Getiri Eğrisi Kontrollü Parasal Genişleme politikasında değişikliğe gitmezken, enflasyon ve büyüme beklentilerini düşürdü. Bankanın öngörüleri, 2021 mali yılına kadar enflasyonun yüzde 2'lik hedefin altında kalmaya devam edeceğini ortaya koydu.



Banka, karar metninde yaptığı değişiklikle de fiyat istikrarı hedefinden uzaklaşılması halinde ilave gevşeme önlemleri almakta tereddüt etmeyeceğini vurguladı.

Kararların ardından BoJ Başkanı Haruhiko Kuroda, yaptığı açıklamada, karar metninde yer alan yeni ifade ile fiyat istikrarı üzerinde dış ekonomilerden kaynaklanan aşağı yönlü risklerdeki artışa karşı bankanın politika duruşunun net olduğunu vurgulamaya çalıştıklarını belirtti.

Yüzde 2'lik fiyat istikrarı hedefine ulaşmanın zaman alacağını aktaran Kuroda, parasal gevşemeyi çekinmeden hemen yapabileceklerini kaydetti.

Gelişmeler sonrası Japonya'da Nikkei 225 endeksi analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 21.750 puanı test etmesinin ardından günü yüzde 0,43 artışla 21.709,31 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,10 değer kaybederek 108,7 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, yaklaşık bir haftadır içinde bulunduğu yükseliş kanalı dahilinde hareket etmeye devam ederken, kapanışa yakın yüzde 0,39 değer kazanarak 2.952,34 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,20 artışla 37.760,72 puanda, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,45 primle 2.038,68 puanda seyrediyor. Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise ülkede devam eden protestoların risk algısını negatif etkilemesi ile yüzde 0,81 düşerek 28.166,42 puanda bulunuyor.







