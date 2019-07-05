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Asya borsaları

05 Temmuz 2019 Cuma 10:30
Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

ABD ve müttefikleri ile İran arasında diplomatik gerilimin devam etmesi risk iştahını azaltan unsurlar olarak öne çıkarken, ticaret savaşına ilişkin gelişmeler de piyasaların yönü açısından önemini koruyor.

Bugün piyasalarda ABD'de açıklanacak ve ülke merkez bankasının faiz patikasına ilişkin sinyal vermesi açısından önem taşıyan tarım dışı istihdam verisi öncesinde düşük işlem hacimli ve dalgalı bir seyrin hakim olduğu görülüyor.

Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi analistlerin kritik seviye olarak nitelendirdiği 3.000 puanın üzerine çıkarken, kapanışa yakın yüzde 0,19 artışla 3.011,06 puanda bulunuyor.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,20 artarak günü 21.746,38 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kazanarak 107,9 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,11 düşüşle 39.862,90 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,09 kayıpla 28.770,37 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,09 primle 2.110,59 puanda seyrediyor.



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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 10:30
  1. Asyaborsaları
  2. yurt dışı piyasalar

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