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Asya borsaları

06 Aralık 2018 Perşembe 10:06
Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında yatırımcı risk algısındaki artışın etkisiyle sert düşüş yaşandı.

Huawei'nin sahibi Ren Zhengfei'nin kızı ve şirketin Mali İşler Direktörü (CFO) Meng Wanzhou'nun, ABD'nin İran’a yönelik yaptırımlarını delmek suçlamasıyla Kanada'da tutuklanmasının ardından piyasalarda risk algısı artarken, bu durum piyasalara negatif yansıdı.

Meng'in tutuklanmasına ilişkin talebin ABD'den gelmesi, Çin ile ABD ilişkileri ve ticaret savaşına dair endişeleri de artırdı.

Gelişmelerin ardından Çin'de Şanghay bileşik endeksi 2.603,13 puanla yaklaşık bir haftanın en düşük seviyesini görmesinin ardından kapanışa yakın yüzde 1,5 kayıpla 2.610,40 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, 21.307,72 puanla 29 Ekim'den bu yana en düşük seviyeyi görmesi sonrası gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi etse de günü yüzde 1,9'luk gerilemeyle 21.501,62 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,3 azalışla 112,9 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,1 azalışla 35.506,35 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,9 düşüşle 26.038,33 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,6 kayıpla 2.068,69 puanda seyrediyor.


Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 10:06
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