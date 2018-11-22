0553 313 94 23

Asya borsaları

22 Kasım 2018 Perşembe 09:49
Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Güney Kore'de Kospi endeksi negatif ayrıştı.

Japonya'da bugün açıklanan verilere göre, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,4 arttı. Beklentiler doğrultusunda açıklanan enflasyon verileri sonrasında Nikkei 225 endeksi yüzde 0,65 artışla 21.646,55 puandan kapandı.

Dolar/yen paritesi ise dün analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 113 sınırını aşmasının ardından bugün 113,1 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, en düşük 2.634,48 ve en yüksek 2.658,00 puanı gördükten sonra kapanışa yakın yüzde 0,16 azalışla 2.647,52 puan oldu.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,37 düşüşle 2.068,87 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,22 artışla 35.276,57 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,18 yükselişle 26.019,06 puanda seyrediyor.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 09:49
  1. Asyaborsaları

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanmasına" yönelik operasyon
    1. FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanmasına"..
    2. Asya borsaları
    3. Türk Eximbank'tan tarımsal ürün..
    4. Türk Telekom’dan özel ‘Pratik Çözüm’
    5. Bir ülke daha Suudi Arabistan'a satışı..
    6. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Türk..
    7. MEB dört beceride Türkçe sınav yapacak
    8. Katliama katıldı, 5 bin 130 yıl ceza..
    9. Brent petrolün varil fiyatı 63,35 dolar
    10. Pekdemirli duyurdu! 'Önemli bir adım..
    11. Şehit çocuklarına 1 milyonluk burs
    12. VİOP'ta endeks kontratı güne..
    13. Dolar ve euro güne nasıl başladı?
    14. Vakıf Katılım Düzce Şubesi açıldı
    15. Arkas Spor, Şampiyonlar Ligi'ne..
    16. Guatemalalı eski askere 5 bin 130 yıl..
    17. Turkcell 1 Ocak’ta AKK’yi kaldırıyor
    18. Döviz kurları
    19. Basketbol: Erkekler FIBA Avrupa Kupası
    20. İş dünyasının nabzı MÜSİAD EXPO’da..
    Entel FETÖ'cüler ayaklandı!
    Entel FETÖ'cüler ayaklandı!
    "Alkol yasaklanmasın" diyen laikçiler şaşkın: İçkicilerden yarı çıplak heykele tecavüz girişimi!
    "Alkol yasaklanmasın" diyen laikçiler şaşkın: İçkicilerden yarı çıplak heykele tecavüz girişimi!
    Saadet Partisi'nden kritik hamle!
    Saadet Partisi'nden kritik hamle!
    Özdil, “Mustafa Kemal” kitabından milyonları cebe indirdi, duygu sömürüsüne başladı
    Özdil, “Mustafa Kemal” kitabından milyonları cebe indirdi, duygu sömürüsüne başladı
    "Putin, Erdoğan'da kendisini görüyor"
    "Putin, Erdoğan'da kendisini görüyor"

    Günün Karikatürü

    22 Kasım 2018
    İşte muhalefetin aradığı Diyanet Reisi!
    İşte muhalefetin aradığı Diyanet Reisi!
    Türkiye'yi içten çökertiyorlar! MEB onaylı skandal çocuk kitabına büyük tepki
    Türkiye'yi içten çökertiyorlar! MEB onaylı skandal çocuk kitabına büyük tepki