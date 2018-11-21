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Asya borsaları

21 Kasım 2018 Çarşamba 10:43
Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

Dün sert düşen Asya borsalarında, bugün ABD ve Avrupa kaynaklı satış baskılarının hafiflediği, iç dinamiklerin öne çıktığı görüldü.

Bugün Japonya'da açıklanan tüm sanayi aktivite endeksinin beklentiler doğrultusunda yüzde 0,9 gerilemesi sonrasında, Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 azalarak 21.507,54 puandan günü tamamladı. Dolar/yen paritesi ise 5 günlük düşüşün ardından bugün yükselişe geçti ve yüzde 0,2 değer kazanarak 112,9 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, 2.617,78 puanla son bir haftanın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından gelen tepki alımlarıyla yükselişe geçti ve kapanışa yakın yüzde 0,2 artarak 2.651,51 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,8 azalışla 35.193,88 puanda, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 düşüşle 2.076,55 puanda seyrederken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 primle 25.915,64 puanda bulunuyor.


Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 10:43
  1. Asyaborsaları
  2. yurt dışı piyasalar

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