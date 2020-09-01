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Ekonomi Asya Altyapı Kalkınma Bankası’ndan Türkiye’ye 70 milyon euroluk kredi
Ekonomi

Asya Altyapı Kalkınma Bankası’ndan Türkiye’ye 70 milyon euroluk kredi

Asya Altyapı Kalkınma Bankası (AIIB), Türkiye’nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesinde kullanılmak üzere 70 milyon euroluk kredi paketini onayladığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-09-01 12:17:00 -
Asya Altyapı Kalkınma Bankası’ndan Türkiye’ye 70 milyon euroluk kredi

Asya Altyapı Kalkınma Bankası (AIIB), Türkiye’nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesinde kullanılmak üzere 70 milyon euroluk kredi paketini onayladığını duyurdu. AIIB’nin internet sitesinden yapılan açıklamada, “AIIB Yönetim Kurulu, Türk hükümetinin Kovid-19 salgınına karşı acil müdahale gücünün desteklenmesi için 70 milyon euroluk krediyi onaylamıştır” ifadelerine yer verildi.  

Projenin Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile ortaklaşa finanse edildiği kaydedilen açıklamada, projeyle birlikte Türkiye’nin kamu hastanelerinin kritik ekipman kapasitesinin artmasının hedeflendiği, ayrıca Türkiye’nin acil sağlık programındaki fon açığına da yardımcı olabileceği belirtildi.   

Sağlık altyapısı güçlenecek

Açıklamada, AIIB kredisinin İstanbul’daki pandemi hastaneleri ile seçilmiş kamu hastanelerinin fiziki kalitesinin artırılmasını destekleyeceği ifade edildi.

AIIB Başkan Yardımcısı Konstantin Limitovskiy, “Hastanelerde ihtiyaç duyulan kritik ekipmanların sağlanmasıyla Türkiye’nin acil müdahale kapasitesi, sağlık alt yapısı ve gelecekte ortaya çıkacak olası hastalıklar için hazırlık düzeyi sağlamlaştırılacaktır” değerlendirmesinde bulundu. 

Uzun dönemde Kovid-19 salgınıyla mücadelede atılan adımların önemine değinen Limitovskiy, yeni kredinin Türkiye’nin ekonomik direncini artırmasını da beklediklerini kaydetti.

Açıklamada, bu kredinin 2020’de Türkiye’ye verilen ikinci kredi olduğu, Temmuz 2020’de de iki Türk kalkınma bankasına 500 milyon dolarlık kredi verildiği hatırlatıldı.

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