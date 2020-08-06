Asus, Oyuncu monitörlerinde bir ilke imza attı. İlk sertifikanın sahibi oldu

Bilgisayar bileşenlerinde yaptığı yeniliklerle kendinden söz ettiren ASUS, dünyada ilk HDMI 2.1 sertifakasına sahip monitörünü tanıttı. ROG serisinde bir ürün olarak dünyada ilk kez "HDMI 2.1" sertifikalı bir oyuncu monitörünü hayranlarının beğenisine sundu. Bu oyuncu monitörü, 48 Gbps'ye kadar tam bant genişliği sağlıyor bu şekilde yeni oyun konsollarında tam bir performans sağlayacak. Buyük ekranda konsollarla vakit geçiriyorsanız eğer bu monitör sizin için biraz küçük olabilir. Maksimum boyutu 43 inç olması bu konuda biraz endişe ettiyor. Yalnız bilgisayar kullanımı için gayet yeterli vaziyette.

ASUS'un yeni oyuncu monitörü, 120 Hz'ye kadar değişken ekran tazeleme oranlarına sahip. Kullanıcılara 4K UHD (3840 x 2160 piksel) çözünürlük sunan monitör, oyuncular için benzersiz bir deneyim sunacak. Bu oyuncu monitörünü sadece PC'lerinde kullanmak isteyen tüketiciler, monitörün 27 inç ya da 32 inç büyüklüğündeki varyantlarını da tercih edebiliyorlar.

ASUS, yeni oyuncu monitörünün HDMI 2.1 sertifikası için Allion Labs'la birlikte çalıştı. Ürün testi konusunda uzmanlaşmış bir şirket olan Allion Labs, ASUS'un yeni oyuncu monitörünü "FRL Pixel Decoding", "FRL Electrical" ve FRL Protocol" gibi konularda test etti. Bu sıkı testler, ASUS'un yeni oyuncu monitörünün HDMI 2.1 deneyimini onaylamış oldu.