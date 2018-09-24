Aşure tarifi

MALZEMELER:

2 su bardağı haşlanmış nohut,

2 su bardağı haşlanmış kuru fasulye,

7 su bardağı toz şeker,

1 kg haşlanmış buğday,

1 su bardağı pirinç,

150 gr kuru dut,

150 gr kuru kayısı,

150 gr kuru incir,

150 gr kuru üzüm,

5 adet elma,

2 adet portakal,

1 adet ayva,

10 adet karanfil,

2 yemek kaşığı gül suyu.



SÜSLEMEK İÇİN MALZEMELER:

Nar

Fındık

Ceviz

File antep fıstığı

Toz tarçın

HAZIRLANIŞI:

Aşure tatlısı için ilk olarak elinizdeki meyveleri küp küp doğrayın ve ayvaları kaynatın. 150 gram kayısıyı ıslatın. Ardından geniş bir tencereye haşlanmış buğday, haşlanmış kuru fasulye, haşlanmış nohutu koyun. Daha sonrasında koyduğunuz malzemeleri geçecek şekilde su ekleyin ve kaynatın. Buğday iyice kaynatılmalı yoksa özü çıkmayacak kıvam almayacaktır.