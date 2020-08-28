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Aktüel Aşure Günü ne zaman? Aşure nedir?
Aktüel

Aşure Günü ne zaman? Aşure nedir?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl dini gün ve ayların yer aldığı takvime göre, 29 Ağustos Cumartesi günü Aşure Günü olarak belirlendi.

Yeniakit Publisher
2020-08-28 12:46:00 -
Aşure Günü ne zaman? Aşure nedir?

Hicri takvime göre yılın 12. Ve son ayı olan Zilhicce’nin sona ermesiyle Muharrem ayı başlıyor. Muharrem ayının 10. Günü ise Aşure günü olarak idrak edilecek.

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi’ne göre, Müslüman Türk’lerin dini halk geleneğinde önemli bir yer tutan aşura, muharrem ayının onuncu günü pişirilip dağıtılan aşure tatlısının adını almıştır. Eskilerden beri devam eden aşure aşı Osmanlı döneminde sarayda pirişilirdi. Pişirilen aşure aşı saray dairelerine ve halka birkaç gün boyunca dağıtılırdı.

Bereket, paylaşma ve birliğin simgesi olan Aşure günü 29 Ağustos Cuma günü idrak edilecek.

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