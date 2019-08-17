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Aşure günü ne zaman 2019?

Muharrem ayı ve aşure zamanı yaklaşıyor. Vatandaşlar Aşure günü ne zaman 2019? sorusunu araştırıyor. Muharrem Ayı ve bu ayın içerisinde yer alan aşure günü için geri sayım başladı. Hicri takvime göre yılın birinci ayı olarak kabul edilen Muharrem Ayı'nın gelmesiyle birlikte, Türkiye’nin dört bir yanında Muharrem ayı etkinlikleri gerçekleşecek. Peki Aşure günü ne zaman 2019?

17 Ağustos 2019 Cumartesi 10:56
Aşure günü ne zaman 2019?

Muharrem ayı ve aşure zamanı yaklaşıyor. Vatandaşlar Aşure günü ne zaman 2019? sorusunu araştırıyor. Muharrem Ayı ve bu ayın içerisinde yer alan aşure günü için geri sayım başladı. Hicri takvime göre yılın birinci ayı olarak kabul edilen Muharrem Ayı'nın gelmesiyle birlikte, Türkiye’nin dört bir yanında Muharrem ayı etkinlikleri gerçekleşecek. Peki Aşure günü ne zaman 2019?

Muharrem ayının önemi

Müslüman alemi için büyük öneme sahip olan Muharrem ayında hicret gerçekleşmiştir. İslam dünyasında dönüm noktası sayılan hicret; Allah'a ve O'nun Kutlu Elçisi Rahmet Peygamberine gönülden bağlılığın bir ifadesi ve hakka, hakikate, ilme, medeniyete yapılan yolculuk şeklinde ifade edilir. Hicret, Allah yolunda fedakarlığının ve kardeşliğin nüksettiği gündür.

Aşure günü ne zaman 2019?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi sayfasında yer alan "2019 Dini Günler Listesi" sayfasında bu yılın Muharrem Ayı tarihiyle ilgili bilgiler yer alıyor. 

2019 Muharrem ayı 31 Ağustos'ta Hicri Yılbaşı ile başlayacak.

2019 AŞURE GÜNÜ TARİHİ: Aşure günü 9 Eylül Pazartesi

 

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 10:56
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