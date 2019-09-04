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Astral seyahat konulu ilk film vizyonda

Türkiye’de astral seyahati anlatan ilk film İblis Esir-i Beden geçtiğimiz hafta vizyona girdi.

04 Eylül 2019 Çarşamba 14:45
Astral seyahat konulu ilk film vizyonda

Türkiye’de astral seyahati anlatan ilk film İblis Esir-i Beden geçtiğimiz hafta vizyona girdi. Filmin yönetmeni Hira Evren Işık, "Şu anda ki tepkiler olumluya doğru ilerlemekte. Halktan ve sosyal medyadan gördüğümüz tepki, olumlu yönde ilerlemekte" dedi.



Geçtiğimiz hafta vizyona merhaba diyen İblis Esir-i Beden filmi gerilimseverlerin dikkatini çeken bir yapıt olarak dikkat çekiyor. Astral seyahat konusunun işlendiği filmin yönetmeni ve ilk Türk kadın korku filmi çeken isim Hira Evren Işık, filmin serüvenine 3 sene önce başladıklarını anca vizyona girme şansı yakalayabildiklerini söyledi.



"Şu anda ki tepkiler olumluya doğru ilerlemekte"


Vizyonda ilk 2 günde belli negatif tepkiler aldıklarını fakat şu anda duvarı yıktıklarına inandıklarını belirten Işık, "Şu anda ki tepkiler olumluya doğru ilerlemekte. Halktan ve sosyal medyadan gördüğümüz tepki, olumlu yönde ilerlemekte. Filmimiz astral seyahati anlatan Türkiye’de yapılmış ilk film. Sinema anlamında, biz cin vakalarından ziyade korku temalarına eklenecek çok fazla şey vardır yeryüzünde. Bunların içerisinde bence tabaka olarak en üste iblis yani şeytan yer almakta. Bu duvarı yıkmakta zorlansak da insanlar nasıl tepki gösterecek bir riski aldık fakat yaptık. Bence başardığımıza da inanıyorum çünkü üç yıllık bir iş sonunda seyirciyle buluştu. Türkiye’de yapılmış bu kadar zorluğa ve badireye rağmen çıkartılmış en büyük başarı. Bu benim başarım değil bu benimle birlikte bütün ekibimin başarısıdır. Bu proje başarı öyküsü ve azmin zaferidir. El ele vermeseydik kesinlikle çıkmazdı bu iş ve 3 yıl boyunca bu işin çıkmayacağını düşünen çok fazla kişiyle düşman edilmişiz" şeklinde konuştu.



Yönetmen Işık, "İblis Esir-i Beden filminin astral saatini anlatan ilk film olduğunu belirterek, "Farklı konuları ekrana taşıyıp sinematografik anlamda ve görselin dışında yeni kafalar, yeni bilinçlendirmeler ya da yeni fikirleri sinemaya taşımanın peşindeyiz. Filmimiz sevilse de sevilmese de umarım hak ettiği değeri görecektir" ifadelerini kullandı.



"Dünya tarihinde yapılmış ilk iş muhakkak bir risk arz eder"


Filmin üçleme olduğu bilgisini veren Hira Evren Işık, "Bu filmin iki ve üçüncü serisi de var. Farklı boyutlarda, farklı karakterlerle ve farklı yollarla iş devam edecek. Macerası, aksiyonu, gerilimi hepsi olacak. Gerilimi ikinci seride çok fazla yükselteceğiz ve aynı zamanda korku temalarını değiştireceğiz. Bu iş bizim için toplumsal anlamda, toplumsal bakışta bakıldığında bir risk aslında. Fakat şunu da biliyoruz ki dünya tarihinde yapılmış ilk iş muhakkak bir risk arz eder. Yerini muhakkak ki bulur. Sinema izleyicisi sinemadan gerçek anlamda anlayan ve bilinçli olan kişiler bu işin nerede olacağını ve değerini hak ettiği değeri gösterecektir" dedi.


Film ile birlikte, kadın yönetmen gözüyle Türkiye’de gerilim korku tadında nereye varılabileceğini göstermek istediğini söyleyen Işık, "Tabii ki biliyoruz ki erkek yönetmenler yaptıkları korku filmlerinde takdire şayan ama kadın gözüyle artık işe girmenin vaktinin geldiğini düşündüm" diye konuştu.



"İnsanların önyargısını kırmaya başladık"


Filmde Su karakterini canlandıran başrol oyuncusu Esin Kaya, "Filmimiz olumlu yönde yorumlar almaya başladı. İnsanların önyargısını kırmaya başladık bu yüzden çok mutluyuz. Su karakteri dört üniversiteli öğrencinin grup lideri ve astral seyahatte en bilinçli olan kişi. Bu yüzden karakter olarak okuduğumda çok heyecanlandım ve severek oynadım. Filmi çektiğimiz mekân oldukça mistik ve gerçekten değişik enerjisi olan bir mekândı. Ekip olarak çok farklı tecrübeler yaşadık. Su mistik güçleri olan bir kız, farklı enerjileri hissedebilen ve yaşayabilen bir kız. Hatta ayin sırasında sette bizzat astral yaptığımı söyleyebilirim. Gerçekten o kadar konsantre oldum ve bu konuda o kadar şeyi okudum ki gerçekten astrale çıktım. Bir ara gerçekten kendimi dışarıdan izlediğimi hissettim ve tarif edemeyeceğim enerjinin varlığını hissettiğimi söyleyebilirim".



Filmin konusu


Özel güçlere sahip olan dört arkadaş, astral seyahat yapmak istemektedir. Beden ile ruhun ayrılmasıyla zamanlar ve boyutlar arasında seyahat eden arkadaşlar, kendilerini gizem dolu bir maceranın içerisinde bulur. Bu seyahati 300 yıllık bir konakta gerçekleştiren gençler, bu sırada gerçek ve ruhlar alemi arasında sıkışan arkadaşlarını ararken peşlerine korkunç bir varlığın takılmasına neden olur. Tehlikede olan gençler, hayatta kalabilmek ve kendilerine musallat olan varlıktan kurtulabilmek için zorlu bir mücadele vermek zorunda kalır.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 14:45
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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