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Spor

Aston Villa, Premier Lig'de kalma şansını sürdürdü

Yeniakit Publisher
2020-07-22 00:30:27 -
Aston Villa, Premier Lig'de kalma şansını sürdürdü

LONDRA (AA) - İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Aston Villa, konuk ettiği Arsenal'i 1-0 yendi.

Londra ekibi Arsenal, Villa Park Stadı'nda kümede kalma mücadelesi veren Aston Villa'ya konuk oldu.

Ev sahibi takım Aston Villa, 27. dakikada Trezeguet'in golüyle 1-0 öne geçti, ilk yarı bu skorla tamamlandı.

Aston Villa, ikinci yarısında gol sesi çıkmayan mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, sakatlığı nedeniyle takımının 18 kişilik kadrosunda yer almadı.

Aston Villa bu skorla puanını 34 yaparak ligde kalma şansını sürdürdü, Arsenal ise 53 puanda kaldı.


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