Aston Villa maçı öncesi Fenerbahçe'de Marco Asensio depremi

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İngiltere'nin Aston Villa ekibine konuk olacağı maçın kadrosunda İspanyol oyuncu Marco Asensio'nun yer almayacağı duyuruldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Aston Villa karşılaşması öncesinde futbolcularımızın sağlık durumları, sağlık ekibimiz ve teknik heyetimiz tarafından değerlendirilmiştir. Son karşılaşmada aldıkları darbelere bağlı olarak Marco Asensio ve N'Golo Kante'nin diz bölgelerinde, Romelu Lukaku'nun ise baldır bölgesinde reaksiyon tespit edilmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, Marco Asensio'nun rehabilitasyon sonrası maç sürelerinin kademeli olarak artırılmasını öngören programı da dikkate alınarak tedbir amaçlı kadroda yer almamasına karar verilmiştir. N'Golo Kante ve Romelu Lukaku'nun ise maç kadrosuna dahil edilmesine karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe, Aston Villa ile TSİ 22.00'de Villa Park'ta karşılaşacak.