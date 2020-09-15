  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Aston Villa, Jack Grealish ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
Spor

Aston Villa, Jack Grealish ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

Yeniakit Publisher
2020-09-15 13:56:31 -
Aston Villa, Jack Grealish ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa, takım kaptanı Jack Grealish ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Aston Villa Kulübü, 25 yaşındaki İngiliz futbolcu Grealish'in sözleşmesinin 2025'e kadar uzatıldığını duyurdu.

Orta saha ve kanatlarda görev yapabilen Grealish, 8 yaşında altyapısına dahil olduğu Aston Villa'nın A takımındaki ilk maçına 2013-2014 sezonunda çıkmıştı.

Geçen hafta Danimarka ile oynanan UEFA Uluslar Ligi maçında İngiltere Milli Takımı'nın formasını ilk kez giyen Grealish, son yıllarda sergilediği performansın ardından transfer söylentileriyle gündeme gelmişti.

Grealish, geçen sezon Aston Villa'da 41 karşılaşmada görev yapmış ve 10 gol kaydetmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunan basınından bomba İncirlik iddiası! ABD'li ismin sözleri ortalığı karıştırdı
Gündem

Yunan basınından bomba İncirlik iddiası! ABD'li ismin sözleri ortalığı karıştırdı

Yunan basınının iddiasına göre ABD, İncirlik’teki askerlerini Yunan adalarından birine taşımayı planlıyor. Söz konusu iddia Cumhuriyetçi Sen..
Başkan Erdoğan’dan talimat! ‘Bir an önce başlasın’
Korona Virüs

Başkan Erdoğan’dan talimat! ‘Bir an önce başlasın’

Koronavirüsün vaka sayılarını arttırmasından sonra başlayan toplumda 'cezalar tahsil edilmiyor' algısı devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erd..
Gündem

"Şu an hastanede yoğun bakımda yatıyor"

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, koronavirüse yakalanan babasının yoğum bakımda tedavi gördüğünü açıkladı.
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı