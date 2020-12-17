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Yaşam Asteroid nedir, özellikleri nelerdir? Dünyaya asteroid çarpacak iddiası
Yaşam

Asteroid nedir, özellikleri nelerdir? Dünyaya asteroid çarpacak iddiası

NASA'dan asteroit açıklaması: Asteroit nedir? Dünyaya asteroit mi çarpacak? sorusu dünyaya asteroid çarpacağı iddiaları ile gündeme geldi. Asteroit nedir? Dünyaya asteroit çarpacak mı? sorularının ardından NASA'dan açıklama geldi. İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-12-17 21:43:00 -
Asteroid nedir, özellikleri nelerdir? Dünyaya asteroid çarpacak iddiası

NASA dünyaya asteroit çarpacağı iddialarına yönelik açıklamada bulundu. NASA uzmanları, bu hafta içinde 5 asteroidin Dünya'ya yaklaştığını, ikisinin Ay’dan daha yakın mesafeden geçeceğini söyledi. Aralarından en yakını, Dünya'ya 343 bin kilometre mesafeden geçecek. Uzmanlara göre bu tür objelerin dünyaya her yüzyılda bir çarpma ihtimali 50 binde bir. Peki, asteroit nedir? Dünyaya asteroit mi çarpacak?

Dünyaya asteroid çarpacak iddiası

NASA uzmanları, bu hafta içinde Dünya'ya 5 asteroidin yaklaştığını, ikisinin Ay’dan daha yakın mesafeden geçeceğini söyledi.

Bu hafta içinde Dünya'ya yaklaşacak 5 asteroitten üçünün 16 Aralık'ta geçtiğini bildiren uzmanlar, boyutlarının 10 ila 24 metre olduğunu kaydetti. Aralarından en yakını, Dünya'ya 343 bin kilometre mesafeden geçecek.

Boyutları 6.8 ve 30 metre olan iki asteroit daha 18 Aralık'ta Dünya'ya yaklaşacak. En küçüğü Dünya'ya 57 bin 100 kilometre, büyüğü ise yaklaşık 7 milyon kilometre mesafeden geçecek.

Bir hafta içerisinde Dünya'ya yaklaşacak 5 asteroit olacağını belirten uzmanlar; üçünün bugün geçeceğini bildirdi. Uzmanlar, asteroit boyutlarının 10 ila 24 metre olduğunu kaydetti.

 

Aralarından en yakını, Dünya'ya 343 bin kilometre mesafeden geçecek. Boyutları 6.8 ve 30 metre olan iki asteroit daha 18 Aralık'ta Dünya'ya yaklaşacak. En küçüğü Dünya'ya 57 bin 100 kilometre, büyüğü ise yaklaşık 7 milyon kilometre mesafeden geçecek. Peki ama asteroit ne demek?

Asteroit nedir?

Asteroidler, Güneş'in etrafında dönen küçük, kayalık nesnelerdir. Asteroitlerin keşfi, gezegenlerin matematiksel bir diziye göre sıralandığını öngören (fakat Neptün'ün keşfiyle geçerliliğini yitiren) Titius-Bode yasası sayesinde başlamıştır. Asteroidler Güneş'in gezegenler gibi yörüngesine rağmen, gezegenlerden çok daha küçüktürler. Güneş sistemimizde çok sayıda asteroid var. Güneş Sistemi’ndeki asteroitlerin büyük bölümü Mars ve Jüpiter arasındaki Asteroid Kuşağı olarak isimlendirilen bölgede bulunuyor.

Haziran 2014 itibarıyla Küçük Gezegen Merkezi (Minor Planet Center) tarafından iç ve dış Güneş Sistemi'nde 1 milyonun üzerinde cisim tanımlanmıştır. 20. yüzyıl ortalarından itibaren Güneş Sistemi'nin dış sınırlarında henüz saptanamamış çok sayıda gökcisminin bulunabileceği öne sürülmüş ve olası yörünge özelliklerine göre bu cisimleri içine alacak kuramsal Kuiper kuşağı ve Oort bulutu terimleri tanımlanmıştır.

1992 yılında Kuiper kuşağı tanımına uyan ilk cisim (1992 QB1) keşfedilmiş, 2012'ye kadar keşfedilen Kuiper kuşağı cisimleri sayısı 1000'i aşmıştır[3]. Pratik nedenlerle Kuiper ve Oort bulutu cisimlerinin Neptün ötesi cisimler tanımı altında toplanmaktadır. Böylece Güneş çevresinde dönen cisimler genel olarak "gezegenler", "cüce gezegenler", "kuyrukluyıldızlar", "asteroitler" ve "Neptün ötesi cisimler" olarak gruplandırılmaktadır.

 

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