  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Asteğmen Kubilay, şehit edilişinin 90. yılında anıldı
Aktüel

Asteğmen Kubilay, şehit edilişinin 90. yılında anıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-23 12:23:26 -
Asteğmen Kubilay, şehit edilişinin 90. yılında anıldı

İZMİR (AA) - Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay, şehit edilişinin 90. yılında İzmir'in Menemen ilçesinde törenle anıldı.

Kubilay Şehitliği'nde düzenlenen törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Menemen Kaymakamı Fatih Yılmaz, Garnizon Komutanı Topçu Albay Eray Ercan, Menemen Belediye Başkan Vekili Deniz Karakurt, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Güzelbahçe Belediye Başkanı Özdem Mustafa İnce, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Anıta çelenk bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Yüzbaşı Melih Pekperdahcı, 90 yıl önce şehit edilen Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay, Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki'yi rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

Türk ulusunun zaferle sonuçlanan Milli Mücadele'den yorgun, yoksul ancak gururla çıktığını anımsatan Pekperdahcı, "Devrim şehidi Kubilay, Cumhuriyeti ve Mustafa Kemal'i korumak için boynunu vermiş fakat boyun eğmemiştir. Kahraman şehidimiz Kubilay artık bizim için birçok değerin simgesi, değerler bütünüdür. Kubilay olmak vatanseverliktir, Atatürk ilke ve inkılaplarından ödün vermemketir. Kubilay olmak gerekirse Cumhuriyet için başını vermek ama asla boyun eğmemek, asla eğilmemektir." ifadelerini kullandı.

Kubilay ailesinin de katıldığı tören, şehit mezarlarına karanfil bırakılması ve dua edilmesiyle sona erdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türk hackerlardan Demirtaş'ın bırakılmasını isteyen AİHM'e siber operasyon!
Dünya

Türk hackerlardan Demirtaş'ın bırakılmasını isteyen AİHM'e siber operasyon! "Özür dileyene kadar..."

Terör tutuklusu HDP eski eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın bırakılmasını isteyen AİHM'e Türk hacker grubu Anka Neferler Tim'den tepki geldi...
Afganistan tezkeresi TBMM'den geçti
Gündem

Afganistan tezkeresi TBMM'den geçti

TBMM Genel Kurulu’nda yapılan oylama sonucu, Türk askerinin 18 ay daha Afganistan’da görev yapılmasına imkan tanıyacak Cumhurbaşkanlığı Tezk..
Bakan Koca müjdeli haberi paylaştı: Türkiye'de sorun olmaktan çıktı!
Sağlık

Bakan Koca müjdeli haberi paylaştı: Türkiye'de sorun olmaktan çıktı!

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge'nin attığı tweeti alıntılayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kızamıkçığın Türkiye'de so..
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay